Бывшая жена Пьера Нарцисса подала в суд на его любовницу

„Эта дама уже угрожает и дочери Пьера, — пояснил Дворцов. – Она пишет девочке несуразные сообщения, она преследует ее. Эта Грин добралась и до меня. Она заявилась уже на другое мероприятие просто кинула мне торт в лицо! С женой Пьера мы уже написали на Грин заявление в прокуратуру“.