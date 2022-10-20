20.10.2022, 19:00
Бывшая жена Пьера Нарцисса подала в суд на его любовницу(1)
ФОТО: Youtube
Концертный директор ушедшего из жизни Пьера Нарцисса Сергей Дворцов заявил о том, что вместе с экс-супругой певца Валерией Калачевой подал заявление в суд на Ксению Грин. Последняя уверяет общественность в том, что являлась любовницей скончавшегося артиста и даже собиралась за него замуж.
Как сообщил Дворцов, действия Ксении Грин угрожают семье исполнителя – взрослые просто боятся уже и за дочь Нарцисса.
„Эта дама уже угрожает и дочери Пьера, — пояснил Дворцов. – Она пишет девочке несуразные сообщения, она преследует ее. Эта Грин добралась и до меня. Она заявилась уже на другое мероприятие просто кинула мне торт в лицо! С женой Пьера мы уже написали на Грин заявление в прокуратуру“.