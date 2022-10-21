„Была мертва до аварии“: смертельное ДТП с участием Анны Большовой обрастает новыми подробностями

Соседи Олеси Соколовой (по другим данным, Борисенко) уверены, что она умерла еще за несколько часов до аварии. Якобы расправился с ней ее избранник. „У нее сожитель был, не муж, она не расписана была. Бил ее. Однажды позвонил ее сестре, сказал, что она ему надоела и он везет ее к ней, по месту прописки“, — поделился местный житель Александр Метюлов.

И в тот злополучный день он нанес ей смертельные удары. „Там родня сказала, что у нее голова была проломлена. Ребра все тоже сломаны“, — продолжает знакомый с парой мужчина.

Люди предполагают, что сожитель убил ее, а затем вытолкнул на проезжую часть под колеса машины Большовой. „Он ходил здесь, искал ее. Говорит, пропала. У них разборки эти были постоянно. Пили сильно“, — говорит другой сосед погибшей.

К слову, экспертиза определила, что жертва аварии была в нетрезвом состоянии. Актриса же делилась с директором „Ленкома“ Марком Варшавером, что Олеся сама инициировала ДТП.

„Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение“, — отмечал руководитель театра.