Шоубиз
21.10.2022, 12:04

„Была мертва до аварии“: смертельное ДТП с участием Анны Большовой обрастает новыми подробностями

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Анна Большова
Анна Большова
ФОТО: Youtube

Вчера стало известно о смертельном ДТП с участием Анны Большовой. Трагедия произошла в прошлую пятницу, жертвой аварии стала жительница Калужской области. Однако знакомые погибшей считают, что женщина скончалась еще до страшного ДТП, — сообщает „СтарХит“.

Соседи Олеси Соколовой (по другим данным, Борисенко) уверены, что она умерла еще за несколько часов до аварии. Якобы расправился с ней ее избранник. „У нее сожитель был, не муж, она не расписана была. Бил ее. Однажды позвонил ее сестре, сказал, что она ему надоела и он везет ее к ней, по месту прописки“, — поделился местный житель Александр Метюлов.

И в тот злополучный день он нанес ей смертельные удары. „Там родня сказала, что у нее голова была проломлена. Ребра все тоже сломаны“, — продолжает знакомый с парой мужчина.

Люди предполагают, что сожитель убил ее, а затем вытолкнул на проезжую часть под колеса машины Большовой. „Он ходил здесь, искал ее. Говорит, пропала. У них разборки эти были постоянно. Пили сильно“, — говорит другой сосед погибшей.

К слову, экспертиза определила, что жертва аварии была в нетрезвом состоянии. Актриса же делилась с директором „Ленкома“ Марком Варшавером, что Олеся сама инициировала ДТП.

„Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение“, — отмечал руководитель театра.

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