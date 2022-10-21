Шоубиз
21.10.2022, 15:32

Зеленский ввел новые санкции против украинских певиц, оставшихся в России

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Р. Тодоренко
Р. Тодоренко
ФОТО: Youtube

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против родившихся на Украине, но осуществляющих профессиональную деятельность в России певиц Таисии Повалий, Ани Лорак и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений, среди которых блокировка активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на проведение торговых операций и вывод капитала с Украины, запрет на участие в приватизации и аренде и на приобретение земельных участков.

Кроме того, названных представительниц шоу-бизнеса лишат украинских государственных наград.

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