21.10.2022, 15:32
Зеленский ввел новые санкции против украинских певиц, оставшихся в России(7)
ФОТО: Youtube
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против родившихся на Украине, но осуществляющих профессиональную деятельность в России певиц Таисии Повалий, Ани Лорак и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Отмечается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений, среди которых блокировка активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на проведение торговых операций и вывод капитала с Украины, запрет на участие в приватизации и аренде и на приобретение земельных участков.
Кроме того, названных представительниц шоу-бизнеса лишат украинских государственных наград.