Зеленский ввел новые санкции против украинских певиц, оставшихся в России

Отмечается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений, среди которых блокировка активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на проведение торговых операций и вывод капитала с Украины, запрет на участие в приватизации и аренде и на приобретение земельных участков.