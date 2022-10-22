Дожили: Иосиф Пригожин жалуется на высокие цены на Рублевке

Муж певицы Валерии возмутился, что цены на жилье крайне завышены и не соответствуют его качеству. Пригожин заявил, что большинство продаваемых домов на Рублевском или Новорижском шоссе выглядят „безвкусно“ и „спрятаны за высокими заборами“.

По словам продюсера, он и Валерия нашли только один вариант, который им понравился. Однако дом стоил слишком дорого — 8 млн долларов. Пригожин считает, что „красная цена“ такой недвижимости — 3,5 млн долларов.

„Пытался что-то себе найти по вкусу, что называется. А когда ты попадаешь на какой-то кошмар… Как может 15-17 соток стоить 12 млн долларов. Без бассейна… Ну, существует инфраструктура внутри, все зависит, перегретые цены всегда были. Поэтому у нас появился дом в Швейцарии“, — сообщил продюсер.