Рэпер Птаха развелся через полгода после рождения дочери

Иск о разводе был удовлетворен судом 20 октября 2022 года. Истцом выступила сама жена — Лана Нуриева, а ответчиком Давид Нуриев (Птаха).

Дело поступило в судебный участок 16 июня 2022 года. Причиной развода стали подозрения в том, что супруг изменял женщине в течение нескольких лет. Она обещала не препятствовать общению Птахи с дочерью.

Дочь Сияна родилась у пары 11 апреля 2022 года. Кроме того, у Птахи есть взрослая дочь Николь, известная телезрителям по участию в шоу „Пацанки“.