В честь Шатунова предлагают назвать сквер в Москве

Поклонники хотят переименовать безымянный сквер на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в честь Шатунова. „Таким образом имя, которое дорого как москвичам, так и россиянам, а также гостям нашей страны, будет закреплено в топонимике города Москвы, жителем которого Юрий Шатунов являлся на протяжении 30 лет“, — заявила Пленина.