Шоубиз
22.10.2022, 18:13

В честь Шатунова предлагают назвать сквер в Москве

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Ю. Шатунов
Ю. Шатунов
ФОТО: Youtube

Фанаты покойного экс-солиста „Ласкового мая“ Юрия Шатунова просят, чтобы в Москве назвали сквер его именем. Об этом сообщила представительница инициативной группы Елена Пленина в беседе с „АиФ“.

Поклонники хотят переименовать безымянный сквер на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в честь Шатунова. „Таким образом имя, которое дорого как москвичам, так и россиянам, а также гостям нашей страны, будет закреплено в топонимике города Москвы, жителем которого Юрий Шатунов являлся на протяжении 30 лет“, — заявила Пленина.

На данный момент поклонники собирают подписи на поддержку инициативы, а также планируют обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину.

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