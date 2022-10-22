22.10.2022, 18:13
В честь Шатунова предлагают назвать сквер в Москве(11)
ФОТО: Youtube
Фанаты покойного экс-солиста „Ласкового мая“ Юрия Шатунова просят, чтобы в Москве назвали сквер его именем. Об этом сообщила представительница инициативной группы Елена Пленина в беседе с „АиФ“.
Поклонники хотят переименовать безымянный сквер на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в честь Шатунова. „Таким образом имя, которое дорого как москвичам, так и россиянам, а также гостям нашей страны, будет закреплено в топонимике города Москвы, жителем которого Юрий Шатунов являлся на протяжении 30 лет“, — заявила Пленина.
На данный момент поклонники собирают подписи на поддержку инициативы, а также планируют обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину.