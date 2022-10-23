Шоубиз
23.10.2022, 11:02

Моргенштерн выпустил „последний альбом на русском“

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Моргенштерн
Моргенштерн
ФОТО: Youtube

Рэпер Моргенштерн выложил новый альбом под названием „LAST ONE“. „Последний альбом на русском. возможно“, — подписал музыкант пластинку. В производстве альбома принимали участие и другие музыканты — The Limba, ЛСП, Элджей, Entype. Треки уже доступны на различных музыкальных платформах.

О том, что Моргенштерн выпустит новый альбом после эмиграции из России, он заявил в июне. Тогда же он объяснил, что чаще всего не записывает альбомы, поскольку позволяет слушателям наслаждаться своими треками в виде синглов.

Всего в LAST ONE вошло 20 треков. Причём первым идёт сообщение о том, что Моргенштерн признан в России иноагентом — об этом предупреждает блогер Юрий Хованский.

Также рэпер представил на своём YouTube-канале клип на песню BALANCE, которая стала частью альбома LAST ONE.

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