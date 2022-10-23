Моргенштерн выпустил „последний альбом на русском“(5)
Рэпер Моргенштерн выложил новый альбом под названием „LAST ONE“. „Последний альбом на русском. возможно“, — подписал музыкант пластинку. В производстве альбома принимали участие и другие музыканты — The Limba, ЛСП, Элджей, Entype. Треки уже доступны на различных музыкальных платформах.
О том, что Моргенштерн выпустит новый альбом после эмиграции из России, он заявил в июне. Тогда же он объяснил, что чаще всего не записывает альбомы, поскольку позволяет слушателям наслаждаться своими треками в виде синглов.
Всего в LAST ONE вошло 20 треков. Причём первым идёт сообщение о том, что Моргенштерн признан в России иноагентом — об этом предупреждает блогер Юрий Хованский.
Также рэпер представил на своём YouTube-канале клип на песню BALANCE, которая стала частью альбома LAST ONE.