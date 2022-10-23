Татьяна Овсиенко в 56 лет мечтает о собственном ребенке

После того, как врачи поставили Татьяне страшный диагноз и сообщили, что она не сможет иметь детей, певица взяла мальчика Игоря из детского дома. Сейчас сын взрослый и сам уже растит своих детей — внуков исполнительницы. А 56-летняя бабушка Овсиенко снова мечтает понянчить малыша от второго супруга Александра Меркулова. На этот раз уже своего собственного.