Татьяна Овсиенко в 56 лет мечтает о собственном ребенке(8)
Певица Татьяна Овсиенко воспитала приемного сына Игоря и уже стала бабушкой. 56-летнею звезду не покидают мысли о собственном ребенке, — пишут НН со сслкой на Woman.
После того, как врачи поставили Татьяне страшный диагноз и сообщили, что она не сможет иметь детей, певица взяла мальчика Игоря из детского дома. Сейчас сын взрослый и сам уже растит своих детей — внуков исполнительницы. А 56-летняя бабушка Овсиенко снова мечтает понянчить малыша от второго супруга Александра Меркулова. На этот раз уже своего собственного.
„Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорёшка-то уже взрослый, а понянчиться еще хочется“, — заявила Овсиенко.
Артистка заявила, что ей придется прибегнуть к услугам суррогатной матери. Однако её это совершенно не смущает. Также ей не важен пол будущего малыша.