Александр Невский высказался против войны в Украине

Актёр признал, что все его попытки разрушить американские стереотипы о русских оказались тщетными. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

„Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о „плохих русских“. Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе“, — говорится в публикации.

Ранее Невский „проехался“ по режиссёру Егору Кончаловскому, который заявил, что „будет смотреть на Запад сверху вниз“. „Я вхожу в Hollywood Foreign Press Association, 20 лет голосую за присуждение Golden Globes и ответственно заявляю: режиссер его уровня ВСЕГДА будет „смотреть на Запад“ только снизу вверх“, — ответил „русский Шварценеггер".