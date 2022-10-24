ФОТО И ВИДЕО | Рэп-исполнитель Noize MC выступил в Таллинне, где спел не только на концерте

Уже после выступления музыкант выложил в своем аккаунте в Instagram видео, в котором исполнил песню, не прозвучавшую в клубе.

„В клубе Cat House, где мы сегодня играли, клавиши поставить не удалось:) Таллинн — единственный город тура, где я не сыграл на концерте „Ругань из-за стены“. Исправляюсь! Спасибо, Эстония!“, - написал Noize MC.

Уже сегодня Noize MC выступит в Хельсинки, где концерт также будет доступен в онлайн-режиме. Ссылка на трансляцию можно найти здесь.

Смотрите галерею, как прошел концерт в Таллинне.