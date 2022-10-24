Шоубиз
24.10.2022, 13:20

ФОТО И ВИДЕО | Рэп-исполнитель Noize MC выступил в Таллинне, где спел не только на концерте

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Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
ФОТО: Senya Taylor

Вчера в Таллинне в ночном клубе Cathouse выступил российский рэп-исполнитель Noize MC. Музыкант приехал в Эстонию в рамках своего европейского тура „Всё как у людей 2022“.

Уже после выступления музыкант выложил в своем аккаунте в Instagram видео, в котором исполнил песню, не прозвучавшую в клубе.

„В клубе Cat House, где мы сегодня играли, клавиши поставить не удалось:) Таллинн — единственный город тура, где я не сыграл на концерте „Ругань из-за стены“. Исправляюсь! Спасибо, Эстония!“, - написал Noize MC.

Уже сегодня Noize MC выступит в Хельсинки, где концерт также будет доступен в онлайн-режиме. Ссылка на трансляцию можно найти здесь.

Смотрите галерею, как прошел концерт в Таллинне.

Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC
Концерт Noiзe MC

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