За отмену концерта Инстасамки в Таллинне создали петицию

„Мы, подписавшиеся, под этой петицией, хотели бы поднять серьёзный вопрос. Эстонская Республика с самого начала вторжения российских войск в Украину обозначила свою чёткую позицию по ситуации и дала понять, что ей небезразлична судьба украинского народа. Одним из проявлений данной солидарности стала нулевая толерантность по отношению к персонам, открыто поддерживающим кровожадный путинский режим. Благодаря петиции ранее был отменён концерт одного из известных „адвокатов“ Путина — Филиппа Киркорова“, - обращается к Департаменту полиции и погранохраны белорусы из MTÜ VALGEVENE MAJA.

Также создатели петиции утверждают, что Инстасамка открыто поддерживает путинский режим:

„INSTASAMKA(Настоящее имя Дарья Зотеева) открыто поддерживает путинский режим и всячески его продвигает через своё творчество. После начала войны в Украине артистка попала за это в список украинского сайта theylovewar“.

Первое фото, которое выдаст Google по поиску „Instasamka Putin“, вы можете увидеть по ссылке . Она целует фотографию Путина.

А это строки из песни „Bless“ этой же исполнительницы:

„Путин — лучший президент — это главный факт

(Он вроде милый)“

После начала войны артистка уехала из России, но даже при таких условиях не осудила действия своего государства в Украине.

Учитывая указанные факты и текущую обстановку в регионе, белорусы Эстонии в лице MTÜ VALGEVENE MAJA и другие подписавшиеся под этой петицией призываем посодействовать в отмене концерта INSTASAMKA 09/12/2022 и запретить артистке въезд в страну. Тем самым перекрыть ещё один канал пропутинской пропаганды и оградить от неё эстонскую молодёжь“.

В апреле 2022 года артистка переехала в Объединенные Арабские Эмираты, объяснив, что не планирует возвращаться в Россию, потому что не считает эту страну своим местом.