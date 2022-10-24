Шоубиз
24.10.2022, 13:16

За отмену концерта Инстасамки в Таллинне создали петицию

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Организатор: „Она не говорила, что поддерживает Путина“
instasamka
instasamka
ФОТО: pressifoto

MTÜ VALGEVENE MAJA призывает отменить концерт певицы Инстасамки, который должен состоятся 9 декабря в MjClub.

„Мы, подписавшиеся, под этой петицией, хотели бы поднять серьёзный вопрос. Эстонская Республика с самого начала вторжения российских войск в Украину обозначила свою чёткую позицию по ситуации и дала понять, что ей небезразлична судьба украинского народа. Одним из проявлений данной солидарности стала нулевая толерантность по отношению к персонам, открыто поддерживающим кровожадный путинский режим. Благодаря петиции ранее был отменён концерт одного из известных „адвокатов“ Путина — Филиппа Киркорова“, - обращается к Департаменту полиции и погранохраны белорусы из MTÜ VALGEVENE MAJA.

Также создатели петиции утверждают, что Инстасамка открыто поддерживает путинский режим:

„INSTASAMKA(Настоящее имя Дарья Зотеева) открыто поддерживает путинский режим и всячески его продвигает через своё творчество. После начала войны в Украине артистка попала за это в список украинского сайта theylovewar“.

Первое фото, которое выдаст Google по поиску „Instasamka Putin“, вы можете увидеть по ссылке. Она целует фотографию Путина.

А это строки из песни „Bless“ этой же исполнительницы:

„Путин — лучший президент — это главный факт

(Он вроде милый)“

Ссылка на полный текст песни на русском языке.

После начала войны артистка уехала из России, но даже при таких условиях не осудила действия своего государства в Украине.

Учитывая указанные факты и текущую обстановку в регионе, белорусы Эстонии в лице MTÜ VALGEVENE MAJA и другие подписавшиеся под этой петицией призываем посодействовать в отмене концерта INSTASAMKA 09/12/2022 и запретить артистке въезд в страну. Тем самым перекрыть ещё один канал пропутинской пропаганды и оградить от неё эстонскую молодёжь“.

В апреле 2022 года артистка переехала в Объединенные Арабские Эмираты, объяснив, что не планирует возвращаться в Россию, потому что не считает эту страну своим местом.

„Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место“, — написала она. Певица заявила, что в ближайшее время концерты в России невозможны по ряду причин.

Тем не менее, она оставила без комментариев свою политическую позицию по поводу обострения ситуации в Украине. Она заявила, что не хочет оскорблять тех, кто будет с ней не согласен. Имела ли она ввиду своих родных - остается только догадываться.

Руководитель MJClub Юрий Метс сказал RusDelfi, что правоохранительные органы не имеют ничего против этого концерта. „Она уехала из России, сейчас живет в Дубае. Она не говорила, что поддерживает Путина. Еще до всех этих событий, в 2019 году, у нее был трек, где она про это поет и все. К тому же она не может вернуться в Россию, не выступала за или против“, - сказал Метс.

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