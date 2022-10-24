За отмену концерта Инстасамки в Таллинне создали петицию(21)
MTÜ VALGEVENE MAJA призывает отменить концерт певицы Инстасамки, который должен состоятся 9 декабря в MjClub.
„Мы, подписавшиеся, под этой петицией, хотели бы поднять серьёзный вопрос. Эстонская Республика с самого начала вторжения российских войск в Украину обозначила свою чёткую позицию по ситуации и дала понять, что ей небезразлична судьба украинского народа. Одним из проявлений данной солидарности стала нулевая толерантность по отношению к персонам, открыто поддерживающим кровожадный путинский режим. Благодаря петиции ранее был отменён концерт одного из известных „адвокатов“ Путина — Филиппа Киркорова“, - обращается к Департаменту полиции и погранохраны белорусы из MTÜ VALGEVENE MAJA.
Также создатели петиции утверждают, что Инстасамка открыто поддерживает путинский режим:
„INSTASAMKA(Настоящее имя Дарья Зотеева) открыто поддерживает путинский режим и всячески его продвигает через своё творчество. После начала войны в Украине артистка попала за это в список украинского сайта theylovewar“.
Первое фото, которое выдаст Google по поиску „Instasamka Putin“, вы можете увидеть по ссылке. Она целует фотографию Путина.
А это строки из песни „Bless“ этой же исполнительницы:
„Путин — лучший президент — это главный факт
(Он вроде милый)“
После начала войны артистка уехала из России, но даже при таких условиях не осудила действия своего государства в Украине.
Учитывая указанные факты и текущую обстановку в регионе, белорусы Эстонии в лице MTÜ VALGEVENE MAJA и другие подписавшиеся под этой петицией призываем посодействовать в отмене концерта INSTASAMKA 09/12/2022 и запретить артистке въезд в страну. Тем самым перекрыть ещё один канал пропутинской пропаганды и оградить от неё эстонскую молодёжь“.
В апреле 2022 года артистка переехала в Объединенные Арабские Эмираты, объяснив, что не планирует возвращаться в Россию, потому что не считает эту страну своим местом.
„Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место“, — написала она. Певица заявила, что в ближайшее время концерты в России невозможны по ряду причин.
Тем не менее, она оставила без комментариев свою политическую позицию по поводу обострения ситуации в Украине. Она заявила, что не хочет оскорблять тех, кто будет с ней не согласен. Имела ли она ввиду своих родных - остается только догадываться.
Руководитель MJClub Юрий Метс сказал RusDelfi, что правоохранительные органы не имеют ничего против этого концерта. „Она уехала из России, сейчас живет в Дубае. Она не говорила, что поддерживает Путина. Еще до всех этих событий, в 2019 году, у нее был трек, где она про это поет и все. К тому же она не может вернуться в Россию, не выступала за или против“, - сказал Метс.