По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело

По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте. Имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется. Источник в экстренных службах региона уточнил, что это была актриса театра и кино Анна Большова, она была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию, в то же время потерпевшая, по данным источника, была сильно пьяна. Директор „Ленкома“ Марк Варшавер рассказал, что, по словам Анны Большовой, сбитая ею женщина сама бросилась под ее машину.