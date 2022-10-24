По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Калужской области, где актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину? — пишет РИА „Новости“.
По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте. Имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется. Источник в экстренных службах региона уточнил, что это была актриса театра и кино Анна Большова, она была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию, в то же время потерпевшая, по данным источника, была сильно пьяна. Директор „Ленкома“ Марк Варшавер рассказал, что, по словам Анны Большовой, сбитая ею женщина сама бросилась под ее машину.
„Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы“, — говорится в сообщении.
„Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия“, - информирует полиция.
Согласно УК РФ, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Тем временем сама Большова вернулась к работе в театре „Ленком“.