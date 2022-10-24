В ноябре Hot Lips откроет в центре T1 магазин эротики Erootikamaailm(4)
4 ноября Hot Lips откроет в таллиннском центре Т1 Erootikamaailm. Основанный на новой концепции магазин расположится на втором этаже центра, на площади более 1000 квадратных метров и станет крупнейшим в своем роде в странах Балтии и Северных странах.
„2022 год станет для Hot Lips важным поворотным моментом – мы открываем в Т1 новый магазин эротики. Там будут представлены самые крупные и востребованные бренды в отрасли, и для их демонстрации мы используем так называемую концепцию „магазина в магазине“», - сказал основатель и руководитель Hot Lips Тимо Маюри.
По словам Маюри, открывающийся в Т1 Hot Lips Erootikamaailm будет иметь совершенно новую и уникальную в глобальном масштабе концепцию, которая разрабатывалась с 2020 года: „Из множества вариантов и деталей остались лишь лучшие, которые и будут реализованы в открывающемся в Т1 Erootikamaailm“. По его словам, выбор пал на Т1, поскольку до него удобнее всего добираться из Таллинна и его окрестностей на поезде, трамвае, автобусе и автомобиле, а через дорогу от центра находится самый крупный таллиннский район Ласнамяэ с более чем 150 000 жителей.
Hot Lips Erootikamaailm распахнет свои двери для всех желающих в пятницу, 4 ноября, в 11:00. Магазин Hot Lips, расположенный на Вана-нарвском шоссе в Маарду, также продолжит работать.
„Магазины эротики занимают свое место в пропаганде сексуального здоровья, и мы приветствуем внедрение новой концепции при открытии магазина в Т1. Кроме того, Hot Lips Erootikamaailm вписывается в новое направление центра T1, где важную роль играют связанные со здоровьем услуги, одним из примеров чего является открытие в январе Клиники сексуального здоровья на третьем этаже центра“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
По словам Йонаса Грауберга, исполнительного директора Эстонского союза сексуального здоровья, который в новом году переедет в Т1 вместе с Клиникой сексуального здоровья, приближение к людям предприятий и организаций, таких как Hot Lips, важно с точки зрения сексуального здоровья: „Секс, сексуальность и сексуальное здоровье не должны быть табу. Нужно иметь возможность говорить об этом свободно. Если различные связанные с сексуальным здоровьем и сексуальностью организации и бизнесы станут ближе к людям, как, например, произойдет в центре Т1, это, безусловно, будет способствовать благополучию людей“.
В приложении эскиз открываемого магазина (источник: T1).
Центр T1
Центр T1 был открыт в 2018 году, а с начала 2022 года собственником и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Расположенный рядом со строящимся терминалом Linda трассы Rail Baltica центр обладает 56 000 квадратных метров арендных площадей и в общей сложности 1 111 парковочными местами на подземной, открытой и многоэтажной парковках. Якорными арендаторами здания являются Selver, Super Skypark и Cinamon.
Hot Lips
Hot Lips открыл свой первый магазин более 20 лет назад на улице Кундери в Таллинне на площади 30 квадратных метров. Пять лет спустя Hot Lips открыл большой магазин на Вана-нарвском шоссе в Маарду, где компания работает и по сей день. Кроме того, интернет-магазин Hot Lips представлен во всех странах Балтии и в Финляндии. Бизнес в странах Балтии управляется из Эстонии, а в Финляндии для этих целей учреждено отдельное предприятие.