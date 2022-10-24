В ноябре Hot Lips откроет в центре T1 магазин эротики Erootikamaailm

„2022 год станет для Hot Lips важным поворотным моментом – мы открываем в Т1 новый магазин эротики. Там будут представлены самые крупные и востребованные бренды в отрасли, и для их демонстрации мы используем так называемую концепцию „магазина в магазине“», - сказал основатель и руководитель Hot Lips Тимо Маюри.

По словам Маюри, открывающийся в Т1 Hot Lips Erootikamaailm будет иметь совершенно новую и уникальную в глобальном масштабе концепцию, которая разрабатывалась с 2020 года: „Из множества вариантов и деталей остались лишь лучшие, которые и будут реализованы в открывающемся в Т1 Erootikamaailm“. По его словам, выбор пал на Т1, поскольку до него удобнее всего добираться из Таллинна и его окрестностей на поезде, трамвае, автобусе и автомобиле, а через дорогу от центра находится самый крупный таллиннский район Ласнамяэ с более чем 150 000 жителей.

Hot Lips Erootikamaailm распахнет свои двери для всех желающих в пятницу, 4 ноября, в 11:00. Магазин Hot Lips, расположенный на Вана-нарвском шоссе в Маарду, также продолжит работать.

„Магазины эротики занимают свое место в пропаганде сексуального здоровья, и мы приветствуем внедрение новой концепции при открытии магазина в Т1. Кроме того, Hot Lips Erootikamaailm вписывается в новое направление центра T1, где важную роль играют связанные со здоровьем услуги, одним из примеров чего является открытие в январе Клиники сексуального здоровья на третьем этаже центра“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.