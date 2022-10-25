Тайно уехавшего из России Никиту Преснякова заметили в ночном клубе США

Внук Аллы Пугачевой захватил информационную повестку в начале октября. Тогда сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова поспешил покинуть страну. Сначала появились новости о том, что артист попал под частичную мобилизацию, якобы его забрали прямо во время репетиции в Московском Губернском театре, но после оказалось, что история еще более запутана.

Его жена Алена Краснова заявила, что все это неправда. Но где находится муж, уточнять не стала — сам Никита хранил молчание, но спустя пару дней его заметили переходящим границу с Эстонией. Оттуда Пресняков, по словам певицы Анны Калашниковой, улетел в Америку.

Эта страна ему не чужая — в США уже много лет живет Кристина Орбакайте, и вполне возможно, что сын отправился навестить мать. Но сама певица в это время была в Москве. Она прилетела в Россию сразу после спешного отъезда из страны Аллы Пугачевой.

Все это время место, где находился Никита, оставалось неизвестным. Семейство хранило молчание, а сам виновник информационной смуты заявил, что новости о мобилизации — „фейк“.

Собственно, в чем-то он оказался прав: в армию Преснякова точно не забрали, а вот касательно всего остального, это сложно назвать выдумкой. Из России артист уехал и, по сообщению канала „Неопра, блин!», по прежнему находится в Америке. Там он явно не скучает и даже отметился на вечеринке в честь приближающегося Хэллоуина. Никита Пресняков побывал в ночном клубе в Лос-Анджелесе в веселой компании.