„Какое тело!“: 43-летняя Pink опубликовала фото в купальнике

43-летняя певица Pink выложила в личном блоге фотографию с отдыха в Мексике. На опубликованном снимке исполнительница предстала в красной бейсболке и раздельном купальнике черного цвета. Она позировала, лежа у бассейна и принимая солнечные ванны.

Поклонники певицы Pink восхитились ее фигурой в комментариях.

„Эта талия, эти ноги...“, „Какое тело!“, „Надеюсь, я буду выглядеть так же в свои 40 лет“, — писали интернет-пользователи.

Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, стала популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Исполнительница трижды удостоилась премии „Грэмми“ — в 2002, 2004 и 2011 годах. Журнал Billboard назвал ее певицей десятилетия в период с 2000 по 2010 год.