„Какое тело!“: 43-летняя Pink опубликовала фото в купальнике

Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, стала популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Исполнительница трижды удостоилась премии „Грэмми“ — в 2002, 2004 и 2011 годах. Журнал Billboard назвал ее певицей десятилетия в период с 2000 по 2010 год.