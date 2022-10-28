Ефремов удивил внешним видом из колонии

„Как дела, мои дорогие?“ — подписал артист свою фотографию.

„Ба, вы лет на 10 помолодели“, „Очень вас не хватает! Пора домой и на экран“, „Какое прекрасное лицо“, „Михаил Олегович, вот что делает трезвый образ жизни!“ — написали поклонники в комментариях.

Не исключено, впрочем, что фото старое.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы, но впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

Ранее Ефремов заявлял, что за два года нахождения в колонии он успел многое переосмыслить. Он признался, что и раньше хорошо относился к бывшим заключенным, а теперь его мнение и вовсе изменилось. Он отметил, что нашел в тюрьме единомышленников и хобби по специальности.

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