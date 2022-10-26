На Кипре солдаут, весной — США и Канада: Галкин анонсирует новые концерты вне России

А неугомонный артист уже объявляет весенний „чёс“ по городам США и Канады. И такой плотности концертов у него, кажется, не было даже в России: в марте он будет выступать почти ежедневно: 23 концерта! Особенно впечатляет серия с 7 по 22 марта: тут они будут идти вообще без перерывов. Первоначально они были запланированы, но пришлось объявлать дополнительные в Нью-Йорке, Майми, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Небольшая передышка будет как раз после LA, но только для того, чтобы пересечь границу с Канадой.