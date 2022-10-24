Сегодня в Таллинне состоится сольный концерт украинской суперзвезды LOBODA

LOBODA - украинская суперзвезда, исполнитель суперхитов, обладательница многочисленных премий, создатель культовых образов и трендсеттер мирового масштаба.



За время своей творческой карьеры певица выпустила множество песен, моментально завоевывавших первые строчки всех хит парадов, собравших множество наград и миллиарды прослушиваний в Европе и странах СНГ, а ее клипы суммарно достигли отметки в 1,5 миллиарда просмотров.



3 июня презентовала свежую видео-работу на песню „Молитва“, которая была снята в рижской церкви Святого Петра. А в съемках принял участие латвийский симфонический оркестр. Сама же песня посвящена событиям, происходящим сегодня в родной стране певицы.



При поддержке MOVEMENTS EVENTS OÜ состоится концерт в Таллине. LOBODA выступит с грандиозным шоу, в рамках своего благотворительного тура. Певица представит свои новые песни и исполнит лучшие хиты.



LOBODA без остатка отдаётся творчеству, и в этом секрет её невероятной популярности. Каждое её выступление — это взрывной спектакль с глубокой драматургией номеров и неожиданными световыми решениями. LOBODA — это её невероятная энергетика, мощный вокал, великолепная хореография и сумасшедшие спецэффекты.



Начало в 19:00. Не пропустите!