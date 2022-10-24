На Витаса заявили в полицию: он повздорил с чиновником

Конфликт произошел в ночь на воскресенье в караоке-клубе. Виталий Грачёв (настоящее имя музыканта) отдыхал там в компании друзей. За соседним столиком расположился начальник отдела одного из федеральных министерств. Витасу не понравилось поведение чиновника, и он в нецензурной форме потребовал, чтобы тот убирался прочь. Инцидент закончился применением газового баллончика. После этого Грачёв покинул караоке-клуб, а чиновник отправился в травмпункт. У него был зафиксирован химический ожог глаз.

Диагностировав повреждения, пострадавший написал заявление в полицию. В связи с этим стражи порядка намерены допросить Грачёва. После этого станет понятно, есть ли повод возбуждать уголовное дело по статье УК „хулиганство“.

Витас уже дважды имел неприятности с законом. В 2013 году он, управляя машиной, сбил велосипедистку. При задержании он вдобавок оказал сопротивление и ударил полицейского. Его лишили прав на 1,5 года и приговорили к штрафу. В марте 2018 года Витас открыл стрельбу во дворе своего дома, а затем и в своей квартире из стартового пистолета. За это его приговорили к 7 суткам ареста.