Откуда берет деньги Пугачева, уехав из России

Как известно, супруг звезды продолжает работать. Но и у самой Пугачёвой остался бизнес в России, который приносит, может быть, и не грандиозный, но стабильный доход, на который вполне можно безбедно жить даже в недешёвом Израиле.

Многие помнят, как Алла Борисовна пробовала себя безуспешно в разных сферах: неудачно торговала чипсами, духами, вваливала деньги в финансовую пирамиду... Но уже всё-таки она нашла свою нишу.

Продажа обуви под брендом с её именем пошла вполне успешно — модели с удобной колодкой и на стабильном каблуке пользуются спросом, хоть и стоят около 300 евро. Вдохновленная успехом, народная артистка также освоила бизнес по производству авторских аксессуаров: вязаных шапок, шарфов, капоров, кожаных ремней, зонтов, ожерелий. Некоторые экземпляры стоят вполне бюджетно, но некоторые довольно дорого. Например, обычный вязаный капор из серой нити — 180 евро.

В конце концов, не стоит забывать, что долгое время Алла была одной из самых дорогих артисток России, и сбережений у неё должно быть более чем достаточно. Однако в связи с санкциями использовать их сейчас довольно проблематично.