Дочь за мать отвечает: из российских новогодних программ убирают и Кристину Орбакайте(17)
Певица Кристина Орбакайте оказалась вычеркнутой из списка участников новогодних мероприятий. Исполнительницу не пригласили на итоговые традиционные концерты. Орбакайте не появится на „Голубом огоньке“ и „Песне года“. „Большой праздничный концерт“ она тоже пропустит, пишет CTnews.
Наблюдатели связывают эту ситуацию с реакцией на отъезд звездной матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что Орбакайте не покинула Россию и недавно гастролировала в Крыму, исполнительницу не хотят видеть на телеконцертах, которые пройдут по федеральным каналах. Возможно, певица отказалась сама от участия в концертах.
Отметим, что итоговые мероприятия не досчитаются еще ряда исполнителей. В эфире не появятся Валерий Леонтьев, София Ротару, Александр Ревва, Ани Лорак и Валерий Меладзе.