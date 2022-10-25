Дочь за мать отвечает: из российских новогодних программ убирают и Кристину Орбакайте

Наблюдатели связывают эту ситуацию с реакцией на отъезд звездной матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что Орбакайте не покинула Россию и недавно гастролировала в Крыму, исполнительницу не хотят видеть на телеконцертах, которые пройдут по федеральным каналах. Возможно, певица отказалась сама от участия в концертах.