Шоубиз
25.10.2022, 10:33

Дочь за мать отвечает: из российских новогодних программ убирают и Кристину Орбакайте

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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
ФОТО: Youtube

Певица Кристина Орбакайте оказалась вычеркнутой из списка участников новогодних мероприятий. Исполнительницу не пригласили на итоговые традиционные концерты. Орбакайте не появится на „Голубом огоньке“ и „Песне года“. „Большой праздничный концерт“ она тоже пропустит, пишет CTnews.

Наблюдатели связывают эту ситуацию с реакцией на отъезд звездной матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что Орбакайте не покинула Россию и недавно гастролировала в Крыму, исполнительницу не хотят видеть на телеконцертах, которые пройдут по федеральным каналах. Возможно, певица отказалась сама от участия в концертах.

Отметим, что итоговые мероприятия не досчитаются еще ряда исполнителей. В эфире не появятся Валерий Леонтьев, София Ротару, Александр Ревва, Ани Лорак и Валерий Меладзе.

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