ВИДЕО | Фильмihäkk „Спасаю ли я планету?“ приглашает старшеклассников

„Фильмihäkk“ пройдет с 1 ноября по 8 декабря и предоставит возможность узнать об окружающей среде и климате, получить практические навыки создания фильмов и посоревноваться в небольших командах. К участию приглашаются молодые люди среднего школьного возраста из Таллинна и других городов.



10 ноября в 16.30-18.00 в Таллиннском доме кино „Kinomaja“ (Uus tn 3) состоится первый урок под созданию фильмов под руководством Лийны Сяркинен и Евы Кюбар, основателей киношколы „Kinomaja“. Участники сформируют команды из 2-4 человек, чтобы вместе исследовать темы и придумывать истории. Второй тренинг состоится 24 ноября в 16.30-18.00, также в Таллиннском доме кино. Тренинги проводятся на эстонском, английском и русском языках.