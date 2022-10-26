В декабре эстонских любителей классической музыки ждёт встреча с харизматичным пианистом Антоном Роспутько

Программа концерта предложит увидеть разнообразие талантов семьи Баха, а также показывает, как музыкальные тенденции 18-го века повлияли на традиции, переданные Иоганном Себастьяном своим сыновьям.

Билеты можно приобрести во всех кассах Piletilevi.ee

Антон Роспутько один из тех редких музыкантов, который умеет глубоко погружаться в музыкальное произведение, наполняя своё исполнение содержанием и смыслом. Многие известные музыканты с восхищением отзывались о его творчестве. Вот некоторые из них:

„Он чрезвычайно талантливый молодой пианист и очень интересный музыкант“. „Я уважаю его музыкальное видение, которое очень честное и глубокое“. - Павел Гилилов, профессор, лауреат Международного конкурса пианистов им. Ф. Шопена

„Чрезвычайно талантливый“. - Жак Рувье, профессор , лауреат Международного конкурса им. М. Лонга-Ж. Тибо

„Яркие способности к стилистическому разнообразию, фантазия

исполнителя“. - Борис Петрушанский, профессор, лауреат конкурсов в Лидсе и АВО

Пианист А. Роспктько - лауреат различных международных конкурсов и участник фестивалей.

В 16 лет пианист отправился в австрийский Зальцбург, где проходила летняя академия, которая давала возможность молодым музыкантам получить мастер класс у самых лучших педагогов мира. Талант Антона не оставил никого равнодушным, пианист был приглашён выступать на концерте, который проходил в рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля (Австрия). Это событие оказало большое значение в его творчестве. Антон начал своё обучение у ведущих педагогов Австрии и „окунулся“ в гущу музыкальной жизни Европы.

В настоящее время пианист совершенствует своё мастерство в Италии и активно выступает в различных залах Европы, но, по словам Антона, самая большая радость играть для „родной“ балтийской публики.