В загородном доме Собчак проходят обыски, ее коммерческий директор задержан

Ранее стало известно о задержании коммерческого директора звезды. Кирилл Суханов проходит по уголовному делу о вымогательстве. Дело может быть связано с „блоком на негатив“ в Телеграм-каналах Собчак. Информацию о задержании подтвердила сама Ксения.

„Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи“, — написала Собчак.