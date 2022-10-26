В загородном доме Собчак проходят обыски, ее коммерческий директор задержан(33)
В элитном коттеджном поселке „Горки-8“ в Подмосковье, принадлежащем журналистке Ксении Собчак проходят обыски. Об этом пишет „Говорит Москва“ со ссылкой на Телеграм-канал 112.
Ранее стало известно о задержании коммерческого директора звезды. Кирилл Суханов проходит по уголовному делу о вымогательстве. Дело может быть связано с „блоком на негатив“ в Телеграм-каналах Собчак. Информацию о задержании подтвердила сама Ксения.
„Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи“, — написала Собчак.
Ранее сообщалось, что полиция просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против Собчак по статье о служебных подлогах. Это связано с делом о клевете, которое было возбуждено после интервью режиссера Виталия Манского. Документалист рассказал Ксении, что не менее 85% бюджета „разворовывается“ у Московского международного кинофестиваля (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков.