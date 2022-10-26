ВИДЕО | Певица из Таллинна Маргарита Кустинская выпустила песню об обратной стороне красивой жизни

„Многим людям жизнь инстадив кажется прекрасной сказкой, так ли дело обстоит в реальности? Песня „Мечты“ об обратной стороне красивой глянцевой жизни, что мы привыкли видеть в недрах соцсетей. За ослепительными нарядами и улыбками, безупречным макияжем и манящими картинками с курортов, стоит множество травм, разочарований и сломанных судеб“, - сказала Кустинская.





В качестве автора композиции и режиссера клипа выступил Алексей Баруздин, известный под сценическим псевдонимом Levvis, что покорил сердца эстонских и европейских меломанов участием в конкурсе Eesti Laul. Кроме этого, молодой артист сколотил успешную карьеру в модельной индустрии и уже длительное время проживает в Париже. Именно там и было снято свежее музыкальное видео Кустинской „Мечты“.

„Levvis - тот человек, с кем работается легко, непринужденно и исключительно творчески. Мы сняли это видео на экспериментальных началах, пробуя разное в кадре и понимая друг друга с полуслова. Это мой первый опыт, когда я исполняю чью-то песню, и могу с уверенностью сказать, что не зря доверилась такому талантливому автору и разностороннему профессионалу как Алексей“, - добавила певица.

Сингл „Мечты“ доступен на всех музыкальных стриминговых платформах (Spotify, Deezer, GooglePlay, iTunes и т.д)