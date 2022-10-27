ЗАБАВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Калле Грюнталь в десять раз умнее Каи Каллас? Ответ нашел актер Тынис Нийнеметс

„Калле Грюнталь, если вы хотите поиграть в юриста, идите в университет и учитесь, пройдите курс, и тогда вы поймете, как работают законы, разделение властей и так далее. Такое впечатление, что вы пытаетесь провести какое-то слушание в зале Рийгикогу“, - сказала Кая Каллас Грюнталю.

„Спасибо, председатель заседания! Но я думаю, что уважаемая Кая Каллас все еще не понимает, в какую ситуацию она попала, и если она посоветует мне пойти в университет, я скажу, что, несмотря на то, что я учился в университете, я в десять раз мудрее ее, потому что я не говорю подобную чушь здесь, в парламенте“, - таков был ответ Грюнталя Каллас.

Актер Тынис Нийнеметс не спал почти 24 часа, собирал данные, искал информацию, сравнивал резюме обоих испытуемых, изучал их происхождение, привычки, размер мозга, читал все их интервью и высказывания в социальных сетях и в общих новостях, разговаривал со всеми их знакомыми.

„Рельтаты следующие: ДА, Калле в десять раз умнее Каи по следующим темам:

* Случай на церемонии окончания второго курса гидромелиорации в Кехтнаском совхозе-техникуме

* Произошедшее на рождественской вечеринке Paide REV

* События лета 1984 года в Тыстамаа

* Содержание частного разговора с Оудекки Лооне

* Причины невежливого поведения по отношению к сотруднику Театрального дома Пайде

* Произошедшее на вечеринке Suure-Lähtru Talgud 2020

* Фактическое место предполагаемого пребывания в библиотеке Рийгикогу

* Создание группы поддержки Гонконга в Рийгикогу

* Происходящее в ваших снах (с оговоркой, что по этому пункту только в 3,7 раза умнее)

Во всем остальном... Абсолютно во всем остальном расследование выявило дефицит знаний. Давайте покончим с этой темой. В следующий раз, Калле, пожалуйста, уточните тему, так как это занятие отняло довольно много времени. А теперь пойду спать“, - написал Нийнеметс в Facebook.