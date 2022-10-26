Даня Милохин „кинул“ „Ледниковый период“ и Евгению Медведеву, уехав без предупреждения(5)
Продюсер „Ледникового периода“ Илья Авербух рассказал о реакции коллег на неожиданный уход блогера Дани Милохина из проекта. Накануне 20-летний блогер, который, можно сказать, являлся лицом последних двух сезонов шоу на Первом канале, снялся в рекламе и наделал много шума, выложил в блоге видео, в котором рассказал, что больше не хочет участвовать в съёмках.
Оказывается, о том, что Милохин покинет проект не подозревали ни продюсеры, ни напарница Дани Евгения Медведева. Кстати, после предыдущего сезона паре приписывали романтические отношения.
„Это было для всех большой неожиданностью. Буквально вечером мы провели очень хорошую тренировку, а днем я узнал, что Даня, оказывается, ночью улетел в Дубай. После этого я созвонился с Даней, он сказал, что благодарен за все и объяснил точно также, как объяснил потом в своем послании, что он устал и потерял мотивацию“, — рассказал Авербух Starhit".
Также продюсер сообщил, что фигуристка Евгения Медведева расстроена поступком напарника, однако намерена остаться в проекте.
„Женя явно очень сильно расстроена и выбита таким поступком, потому что это было достаточно внезапно. Переживает, да, но уже рвется в бой и хочет продолжать кататься в проекте“, — рассказал Авербух.