„Призыв отделить Петербург от России“: Мизулина-младшая написала донос на Оксимирона

„Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня“, — написала Мизулина в своем телеграм-канале. При этом она считает, что и самого исполнителя следует проверить „на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы“.

Используя, казалось бы, подзабытые советские клише, Мизулина рассуждает о „задаче от западных кураторов“, „внедрённых в общественную жизнь провокаторах“, „развале конституционного строя“ — разве что пока не долшло до „врага народа“ и „раздавить проклятую гадину“. Но вряд ли этого ждать надо долго. Пока же Мизулина призывает налепить на Оксимирона другие ярлыки — экстремиста и террориста.

25 октября Замоскворецкий суд Москвы объявил „экстремистской“ песню Оксимирона „Последний звонок“. Как утверждали представители прокуратуры, в этом треке содержатся „признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма“. В начале октября Оксимирон получил статус „иноагента“.

16 сентября рэпер выпустил клип „Ойда“, в конце которого он произносит фразу „Ингрия будет свободной“. Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима „Свободная Ингрия“ приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его скорее используют в шутливом ключе.