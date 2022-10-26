ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | „Я хочу, чтобы мое творчество было понятно каждому человеку“, — LOBODA о предстоящем выступлении и о Таллинне

— Светлана, расскажите, как давно были в Эстонии и чем вам запомнился Таллинн?

— Была с концертом достаточно давно. После чего был назначен концерт и наступила пандемия, были вынуждены его переносить. Все перевернулось, мир сильно изменился за последние годы.

Таллинн мне запомнился как очень тёплый и уютный город. Я бесконечно счастлива, что уже 28 октября буду стоять на сцене концертного зала Alexela. И, наконец, мы сможем насладиться друг другом!

Беру с собой мою семью: маму, старшую дочь Еву и младшую сестру Ксюшу, хочу показать им ваш прекрасный город, посетить основные достопримечательности.

— Почему для жизни из всех балтийских стран выбрали именно Ригу, а не Таллинн, например?

— Мой переезд состоялся за 24 часа, и времени на выбор не было. Я всегда мечтала пожить в странах Балтии и подумала о Риге. Мне хорошо здесь, и я уже полюбила это место.

— Жители Украины сейчас очень пристально смотрят за публичными личностями: следят, кто достаточно поддерживает Украину морально и финансово, а кто нет. И недавно под гнев украинцев попала Ани Лорак, у которой украинская публика массово сорвала концерты в Европе. Как вы к этому относитесь?

— Я не хочу обсуждать сегодня действия коллег и их последствия. Это их жизнь, и они сами несут ответственность за все. Сегодня моя страна, моя Украина, переживает тяжёлое время. И я болею всей душой за каждого человека, который столкнулся с этим ужасом войны, которую принесла в наш дом Россия.

— На какое время вперед у вас сейчас расписаны концерты?

— Могу сказать, что на ближайшие полгода у меня, практически, не осталось выходных. Мне приятно, что мое творчество сегодня так необходимо зрителям в разных точках земного шара, это даёт мне силы.

— А почему концерт в Таллинне, который был заявлен в этом году в MjClub, не состоялся?