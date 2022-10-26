Вслед за коммерческим директором планировалось задержать саму Собчак, но она успела уехать из России

Baza утверждает, что Собчак планировали задержать. По данным телеграм-канала, оперативники ждали ее во Внуково, откуда она первоначально планировала улететь. Информацию о наличии постановления о задержании Собчак также подтверждает ТАСС.

Сама Собчак пока ничего не сообщала о том, где она находится.

25 октября стало известно об уголовном деле против коммерческого директора „Осторожно Media“ Кирилла Суханова. По данным источника РИА Новости, дело связано с вымогательством денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы. Сама Собчак называла преследование Суханова давлением на СМИ.

Утром 26 октября в загородном доме у самой Собчак прошел обыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что никакого процессуального статуса у журналистки нет.