Шоубиз
26.10.2022, 16:37

Вслед за коммерческим директором планировалось задержать саму Собчак, но она успела уехать из России

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Ксения Собчак
Ксения Собчак
ФОТО: Youtube

Журналистка, создатель медиахолдинга „Осторожно Media“ Ксения Собчак покинула Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. „Она через Беларусь уехала в Литву“, — сказал собеседник агентства.

Baza утверждает, что Собчак планировали задержать. По данным телеграм-канала, оперативники ждали ее во Внуково, откуда она первоначально планировала улететь. Информацию о наличии постановления о задержании Собчак также подтверждает ТАСС.

Сама Собчак пока ничего не сообщала о том, где она находится.

25 октября стало известно об уголовном деле против коммерческого директора „Осторожно Media“ Кирилла Суханова. По данным источника РИА Новости, дело связано с вымогательством денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы. Сама Собчак называла преследование Суханова давлением на СМИ.

Утром 26 октября в загородном доме у самой Собчак прошел обыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что никакого процессуального статуса у журналистки нет.

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