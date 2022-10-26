26.10.2022, 21:13
Смотрите ERKI Fashion Show 2022 в программе „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“
в воскресенье 30 октября в 11 утра и вечером в 22:00 на TV3+!
В этом выпуске программы „Стиль Жизни „ вместе с телезрителями отправимся на ERKI Fashion Show 2022 и увидим креативные показы дизайнеров!
Также узнаем последние модные тенденции от Instrumentarium! Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!
ERKI Fashion Show 2022 в программе „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ в воскресенье 30 октября в 11 утра и вечером в 22:00 на TV3+!