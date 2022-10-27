Собчак грозит тюрьма?

Суханова обвиняют в вымогательстве. Из материалов следует, что дело против него было возбуждено 24 октября по заявлению главы „Ростеха“ Сергея Чемезова и некоего человека по фамилии Болдухаев.

По версии следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей за „блок“ на выход негативного материала в телеграм-канале „Тушите свет“. „Верстка“ писала, что этот канал вел бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, который также арестован на два месяца.

Суханов в суде заявил, что готов извиниться перед потерпевшим и признать вину в получении 800 тысяч рублей (как пишет „Медиазона“, эти деньги ему, видимо, передали в ходе оперативного эксперимента, который упоминается в материалах дела). „А вот относительно остальных 11 миллионов, нужно отметить, что я не имею никакого доступа к данному каналу“, — добавил Суханов.

Ксения Собчак прокомментировала меру пресечения, избранную для ее коммерческого директора, так: „Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение“.

Сама же Собчак покинула Россию (по неофициальным данным, и она может стать обвиняемой в этом деле, а максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы). Российские СМИ сообщили, что она купила авиабилеты через Интернет, оперативники хотели задержать ее в аэропорту, но ведущая уехала через Беларусь в Литву. Источник литовского издания LRT подтвердил въезд телеведущей в Литву. По данным агентства BNS, несмотря на запрет въезда гражданам России, она прибыла в страну с израильским паспортом. О том, что Собчак получила израильское гражданство, весной писало местное издание Haaretz.

Впрочем, о том, грозит ли Ксении реальное уголовное преследование, мнения существуют разные. В частности, с ними можно ознакомиться в подборке „И грянул Грэм“: