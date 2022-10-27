ПОДБОРКА МЕМОВ | Рождественская открытка центристов? Вылетел из „МастерШеф“? Инфлюэнсер? Фотография Юри Ратаса с едой стала вирусным хитом

„Мои дети после того, как я выкладываю продукты из пакета на стол, и они понимают, что на ужин овощное рагу“.

Кристен Михал:“Рождественская открытка Центристской партии в этом году. Праздничные елка и свитер были во времена Сависаара. Теперь это Ратас, молоко, капуста, масло и яйца“.

„А где же черный хлеб?“

„То чувство, когда вас просят выбрать следующую вещь, которую бесплатно раздать народу“.

„Что здесь вообще происходит? Участвуешь в передаче про тяжеловесов и теперь вынужден каждый день съедать 13 000 калорий?“

„Мой холодильник, когда снова заказываешь Wolt, потому что „нечего есть“

„Вдруг он инфлюэнсер, который делает коллаб (сотрудничает - прим.ред.) с Veskimati, Alma и Мо Saaremaa“.

„Зачем мука, интересно? Что из этого дальше будет? Картофельные блинчики? Ньокки с фаршем?“

„Пришло время беспокоиться. Каждый, кто знаком с древней мифологией, знает, что в конце света придет волк Фенрис (Fenrisúlfr) и съест солнце. Может быть, Юри Ратас - это волк Фенриса, который в настоящее время тренируется для Рагнарёка и готовится повергнуть землю и небо?“