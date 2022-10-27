На Витаса завели уголовное дело

Напомним, Витас отдыхал в одном из караоке-клубов Москвы, где, судя по всему, выпил довольно много алкоголя, в результате чего напал на посетителя заведения. Как сообщают СМИ, между Витасом и чиновником Министерства труда Султаном Джандиговым произошел конфликт. Мирным путем разрешить ситуацию не удалось. В итоге все закончилось тем, что Витасу пришлось распылить в глаза мужчине газовый баллончик, после чего Султану диагностировали химический ожог первой степени.

Как сообщает Telegram-канал „112“, сейчас Витас находится под подпиской о невыезде.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что артисту тяжело, и он расстроен, так как понимает, что „агрессия — это путь к саморазрушению“. Продюсер считает, что Витасу необходимо помириться с мужчиной, с которым у него произошел конфликт.

„Считаю, что им необходимо по-мужски поговорить, извиниться и, может быть, выпить стопку „мировой“. Конечно, никакие суды больше посещать не надо. Хватит уже судов!“ — сказал он.

А придётся.