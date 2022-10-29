Tопчик
29.10.2022, 16:00

Тренер по конкурсным танцам и ветеран танцевального шоу Ольга Космина оценила выступления в „Танцах со звездами“: хотелось бы видеть больше танцев в программе

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Villemdrillem, Грета Корью, Ольга Космина
Villemdrillem, Грета Корью, Ольга Космина
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip / Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На прошлой неделе на канале TV3 вышел третий эпизод „Танцев со звездами“, в котором звезды танцевали под выбранную лично ими песню. Kroonika попросила Ольгу Космину, тренера по конкурсным танцам и судью, которая много лет назад сама принимала участие в шоу, оценить танцевальные номера. Ольга Космина победила в первом сезоне „Танцев со звездами“ вместе с Микком Сааром.

Когда 16 лет назад в эфир вышло шоу „Танцы со звездами“, Ольга Космина уже несколько раз становилась чемпионкой Эстонии по латиноамериканским танцам. Космина также была финалисткой и полуфиналисткой международных соревнований WDSF.

В настоящее время она посвятила себя тренерской работе, чтобы воспитывать и обучать хороших танцоров. У нее есть своя школа танцев в Пярну, где, в частности, тренируются пятикратные и шестикратные чемпионы Эстонии. Ученики Косминой уже работают тренерами по танцам, а некоторые из ее бывших учеников также являются тренерами в „Танцах со звездами“.

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