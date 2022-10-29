29.10.2022, 16:00
Тренер по конкурсным танцам и ветеран танцевального шоу Ольга Космина оценила выступления в „Танцах со звездами“: хотелось бы видеть больше танцев в программе(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе на канале TV3 вышел третий эпизод „Танцев со звездами“, в котором звезды танцевали под выбранную лично ими песню. Kroonika попросила Ольгу Космину, тренера по конкурсным танцам и судью, которая много лет назад сама принимала участие в шоу, оценить танцевальные номера. Ольга Космина победила в первом сезоне „Танцев со звездами“ вместе с Микком Сааром.