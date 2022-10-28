Просто трюк? Кэти Перри объяснила вызвавшую споры проблему с „залипающим“ глазом

„Приветствую всех моих поклонников, чтобы они пришли посмотреть на мой трюк с глазом сломанной куклы в Вегасе в следующем году!“ — высказалась Перри.

Ранее в сети распространился видеоролик, на котором глаз певицы будто бесконтрольно открывается и закрывается. Некоторые поклонники предположили, что из-за клея для ресниц веки Перри случайно слиплись.

Российский стилист Анвар Очилов предположил, что проблема с глазом у исполнительницы возникла из-за того, что она использовала накладные ресницы на магните.