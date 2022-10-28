Шоубиз
28.10.2022, 14:19

Просто трюк? Кэти Перри объяснила вызвавшую споры проблему с „залипающим“ глазом

 
К. Перри
К. Перри
ФОТО: Youtube

Певица Кэти Перри утверждает, что ситуация с „залипшим“ глазом во время ее выступления в Лас-Вегасе была не чем иным, как трюком. Слова артистки цитирует Page Six.

„Приветствую всех моих поклонников, чтобы они пришли посмотреть на мой трюк с глазом сломанной куклы в Вегасе в следующем году!“ — высказалась Перри.

Ранее в сети распространился видеоролик, на котором глаз певицы будто бесконтрольно открывается и закрывается. Некоторые поклонники предположили, что из-за клея для ресниц веки Перри случайно слиплись.

Российский стилист Анвар Очилов предположил, что проблема с глазом у исполнительницы возникла из-за того, что она использовала накладные ресницы на магните.

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