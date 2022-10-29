В ноябре в Таллинн приедет легендарная группа Нэнси

После долгого перерыва легендарная группа НЭНСИ приезжает в Таллин, чтобы выступить на сцене Концертного зала „АЛЕКСЕЛА“. Публика сможет насладиться старыми добрыми хитами: „Отель“, „Чистый лист“, „Дым сигарет с ментолом“, „Черный кадиллак“, „Ах, туман-туман“ и многими другими, ушедшими в народ и ставшими культовыми. Тексты песен многие знают наизусть, поэтому выступления НЭНСИ – это всегда взрывная волна эмоций и куража. Встреча с любимыми исполнителями не за горами, успейте купить билеты на концерт группы НЭНСИ в Таллине.