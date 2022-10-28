5 ноября в Большом зале Русского театра пройдет премьера пьесы Трейси Леттса „Август: Графство Осейдж“
После громкой премьеры мюзикла „Обыкновенное чудо“, которой в августе Русский театр открыл свой юбилейный сезон, казалось, что пауза между выпусками новых спектаклей неоправданно затянулась. Это не так – есть работы, которые требуют и бОльших временных затрат и бОльших творческих усилий. Культовая американская пьеса Трейси Леттса „Август. Графство Осейдж“ из их числа. Репетиции над спектаклем шли более 4-х месяцев, и 5 ноября в Большом зале театра зрители смогут увидеть долгожданную премьеру.
Впервые пьеса Трейси Леттса была показана в Steppenwolf Theatre (Чикаго) в 2007 году. Спустя год Трейси Леттс был удостоен за нее Пулитцеровской премии, а сам спектакль получил пять премий Tony Award. На Бродвее с аншлагом прошли 648 показов „Графства“, а критики называли пьесу огромным достижением американской драматургии. В 2012 году на экраны вышла экранизация с Мэрил Стрип и Джулией Робертс в главных ролях – фильм был высоко оценен кинокритиками и номинирован на несколько премий: от „Оскара“ до BAFTA.
Талант не отпускать
Спектакль „Август: графство Осейдж“ в Русском театре ставит Артем Гареев, как Леттс он по первой профессии актер, и прекрасно знает, как рождается успех на сцене и все его составляющие. Режиссерская судьба Гареева складывалась неординарно – его дипломная работа, постановка спектакля „Враг“ по малоизвестной зрителям новелле Амели Нотомб была отмечена Премией Союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер“ (по итогам 2015 года) и стала настоящим событием в творческой судьбе Александра Ивашкевича и Игоря Рогачева. Последнего „Враг“ в прямом смысле вернул в театр (Сейчас сложно представить, но Рогачев уходил из профессии почти на пятнадцать лет.). „Враг“ до сих пор остается в репертуаре театра и собирает публику. Каждая последующая его работа привлекала внимание и театрального сообщества, и широкую аудиторию, русскую и эстонскую. Показательно, что в 2019 году в Linnateater Артем Гареев поставил спектакль „Энигма-вариации“, также получивший несколько премий и высокую оценку эстонской критики.
Режиссерская природа Гареева требует помимо решения творческих задач еще и инициирующего его преодоления. В спектакль „Август: графство Осейдж“ он пригласил актера Сергея Плёскина, который в последнее время работал в театре монтировщиком сцены, хотя за его плечами и хорошая профессиональная выучка (он окончил театральный институт в Петербурге), и работа в кино. В новом спектакле также будут заняты ученики студии Русского театра, которой руководит Артем Гареев.
По семейным обстоятельствам
В основе сюжета – семейная история – драма с вкраплениями комедии. Почему больше всего боли и несправедливостей мы обрушиваем на самых близких? Действие разворачивается в старом доме, в родовом гнезде, куда со всей страны съезжаются представители разветвленного клана Уэстонов. Воссоединение оборачивается грандиозным соревнованием в том, чья судьба сильнее всего сломана по вине дорогих родственников... Кто должен жертвовать своей жизнью: родители для детей или дети для родителей? Кто сможет ответить на этот вопрос?.. Страсти накаляются и прятать скелеты в шкафах становится все труднее, так что во время домашних ужинов будет
побито немало посуды. Все они научились только требовать, требовать, требовать... И обвинять. Но в семейных войнах победителей не бывает.
Леттс – мастер сохранения эмоционального баланса между черной комедией, детективом и экзистенциальной драмой: герои выворачиваются наизнанку на глазах у зрителя так же темпераментно, как и нелепо. По его словам, задача любого драматурга состоит в том, чтобы через повествование раскрыть универсальные темы. „В моей собственной семье – как и в любой другой – тоже есть темная сторона прошлого. Думаю, это как раз и привлекает зрителей. Люди могут узнать себя и своих родных“.
Сценография спектакля, придуманная художником Роситой Рауд (Eesti Noorsooteater) представляет собой дом в три этажа. Этот дом Уэстонов – отдельный полнокровный участник сюжета, символ кровных уз, он отражает и обостряет грани семейной истории. Атмосферу и дух повествования дополняют музыка и интересный видеоконтент.
В спектакле заняты: Владимир Антипп, Любовь Агапова, Наталья Дымченко, Илья Нартов, Наталья Мурина, Екатерина Кордас, Татьяна Маневская, Александр Окунев, Сергей Плёскин, Алина Кармазина, Игорь Рогачёв, Дмитрий Косяков, Стелла Фришман (учащаяся студии).
Премьера 5 ноября.