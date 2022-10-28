5 ноября в Большом зале Русского театра пройдет премьера пьесы Трейси Леттса „Август: Графство Осейдж“

Впервые пьеса Трейси Леттса была показана в Steppenwolf Theatre (Чикаго) в 2007 году. Спустя год Трейси Леттс был удостоен за нее Пулитцеровской премии, а сам спектакль получил пять премий Tony Award. На Бродвее с аншлагом прошли 648 показов „Графства“, а критики называли пьесу огромным достижением американской драматургии. В 2012 году на экраны вышла экранизация с Мэрил Стрип и Джулией Робертс в главных ролях – фильм был высоко оценен кинокритиками и номинирован на несколько премий: от „Оскара“ до BAFTA.

Талант не отпускать

Спектакль „Август: графство Осейдж“ в Русском театре ставит Артем Гареев, как Леттс он по первой профессии актер, и прекрасно знает, как рождается успех на сцене и все его составляющие. Режиссерская судьба Гареева складывалась неординарно – его дипломная работа, постановка спектакля „Враг“ по малоизвестной зрителям новелле Амели Нотомб была отмечена Премией Союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер“ (по итогам 2015 года) и стала настоящим событием в творческой судьбе Александра Ивашкевича и Игоря Рогачева. Последнего „Враг“ в прямом смысле вернул в театр (Сейчас сложно представить, но Рогачев уходил из профессии почти на пятнадцать лет.). „Враг“ до сих пор остается в репертуаре театра и собирает публику. Каждая последующая его работа привлекала внимание и театрального сообщества, и широкую аудиторию, русскую и эстонскую. Показательно, что в 2019 году в Linnateater Артем Гареев поставил спектакль „Энигма-вариации“, также получивший несколько премий и высокую оценку эстонской критики.