Режиссер спектакля „Август: Графство Осейдж“ Артем Гареев: „Разрыв поколений нужно сшивать, для этого нашу постановку должны посмотреть все“

Впервые пьеса Трейси Леттса была показана в Steppenwolf Theatre (Чикаго) в 2007 году. Спустя год Трейси Леттс был удостоен за нее Пулитцеровской премии, а сам спектакль получил пять премий Tony Award. На Бродвее с аншлагом прошли 648 показов „Графства“, а критики называли пьесу огромным достижением американской драматургии. В 2012 году на экраны вышла экранизация с Мэрил Стрип и Джулией Робертс в главных ролях – фильм был высоко оценен кинокритиками и номинирован на несколько премий: от „Оскара“ до BAFTA.

Спектакль „Август: графство Осейдж“ в Русском театре ставит Артем Гареев и накануне премьеры Rus.Delfi удалось с ним пообщаться о предстоящей премьере:

- Почему вы выбрали именно эту пьесу?

- Мне кажется, что эта пьеса очень современная и актуальная, она о том, как важно говорить о семейных ценностях, о том, как объединяться и быть вместе. Потому что в мире происходит очень много того, что разъединяет людей. Эта пьеса исследует эти процессы, почему так происходит. Если мы исследуем это на сцене, может мы поймем, что нас разъединяет и как найти путь понимания друг к другу, путь к тем ценностям, которые уходят из этого мира.

- Как вы описали главную мысль этого спектакля?

- Для того, чтобы описать одной фразой, надо посмотреть спектакль. Эта пьеса довольно слоистая, очень много переплетений. На первом плане — эта история клана, которое объединяет трагическое событие — смерть главы семейства. Они давно не виделись, поэтому приезжают в семейный дом, где начинают выявляться какие-то недосказанности, обиды, скелеты в шкафах. Разъединение семьи здесь всплывает и проявляется разными красками. Где-то на глубинных уровнях Леттс в своей пьесе исследует модель общества, местами даже модель мира.

- Спектакль идет больше трех часов, чем это обусловлено?