Режиссер спектакля „Август: Графство Осейдж“ Артем Гареев: „Разрыв поколений нужно сшивать, для этого нашу постановку должны посмотреть все“
После громкой премьеры мюзикла „Обыкновенное чудо“, которой в августе Русский театр открыл свой юбилейный сезон, казалось, что пауза между выпусками новых спектаклей неоправданно затянулась. Это не так – есть работы, которые требуют и бОльших временных затрат и бОльших творческих усилий. Культовая американская пьеса Трейси Леттса „Август. Графство Осейдж“ из их числа. Репетиции над спектаклем шли более 4-х месяцев, и 5 ноября в Большом зале театра зрители смогут увидеть долгожданную премьеру.
Впервые пьеса Трейси Леттса была показана в Steppenwolf Theatre (Чикаго) в 2007 году. Спустя год Трейси Леттс был удостоен за нее Пулитцеровской премии, а сам спектакль получил пять премий Tony Award. На Бродвее с аншлагом прошли 648 показов „Графства“, а критики называли пьесу огромным достижением американской драматургии. В 2012 году на экраны вышла экранизация с Мэрил Стрип и Джулией Робертс в главных ролях – фильм был высоко оценен кинокритиками и номинирован на несколько премий: от „Оскара“ до BAFTA.
Спектакль „Август: графство Осейдж“ в Русском театре ставит Артем Гареев и накануне премьеры Rus.Delfi удалось с ним пообщаться о предстоящей премьере:
- Почему вы выбрали именно эту пьесу?
- Мне кажется, что эта пьеса очень современная и актуальная, она о том, как важно говорить о семейных ценностях, о том, как объединяться и быть вместе. Потому что в мире происходит очень много того, что разъединяет людей. Эта пьеса исследует эти процессы, почему так происходит. Если мы исследуем это на сцене, может мы поймем, что нас разъединяет и как найти путь понимания друг к другу, путь к тем ценностям, которые уходят из этого мира.
- Как вы описали главную мысль этого спектакля?
- Для того, чтобы описать одной фразой, надо посмотреть спектакль. Эта пьеса довольно слоистая, очень много переплетений. На первом плане — эта история клана, которое объединяет трагическое событие — смерть главы семейства. Они давно не виделись, поэтому приезжают в семейный дом, где начинают выявляться какие-то недосказанности, обиды, скелеты в шкафах. Разъединение семьи здесь всплывает и проявляется разными красками. Где-то на глубинных уровнях Леттс в своей пьесе исследует модель общества, местами даже модель мира.
- Спектакль идет больше трех часов, чем это обусловлено?
- Я не хочу пугать читателей Delfi, также как и не хотел взять как можно больше из пьесы, конечно, мы ее сократили. Все, что нужно, оставлено, к тому же, в пьесе все время что-то происходит. Там нет длинных затянутых сцен или разговоров. Характеры развиваются, будет за чем следить, будут и смешные моменты. Это не совсем драма, элементы мелодрамы там тоже присутствуют.
- Понятно, что театр всегда ждет зрителей, независимо от возраста и взглядов, но кому бы вы в первую очередь порекомендовали его посмотреть?
- Всем, правда, у нас стоит ограничение 16+. В этом спектакле представлены все поколения. Как раз Леттс исследует проблему связи между поколениями, точнее, их разрыв. Тут представлено старшее поколение, которое родилось после II мировой войны, и их родители, которые родились между двумя мировыми войнами. Потом 70-ые, их дети, и молодое поколение — девочка, которая родилась уже в 90ых, ей 15 лет (в пьесе идет речь о 2007 годе - прим.ред). Я бы рекомендовал смотреть всем, потому что разрыв, о котором говорит Леттс, надо как-то сшивать, а чтобы это сделать, нужно, чтобы этот спектакль увидели все.
Сценография спектакля, придуманная художником Роситой Рауд (Eesti Noorsooteater) представляет собой дом в три этажа. Этот дом Уэстонов – отдельный полнокровный участник сюжета, символ кровных уз, он отражает и обостряет грани семейной истории. Атмосферу и дух повествования дополняют музыка и интересный видеоконтент.
В спектакле заняты: Владимир Антипп, Любовь Агапова, Наталья Дымченко, Илья Нартов, Наталья Мурина, Екатерина Кордас, Татьяна Маневская, Александр Окунев, Сергей Плёскин, Алина Кармазина, Игорь Рогачёв, Дмитрий Косяков, Стелла Фришман (учащаяся студии).
Премьера 5 ноября. Продолжительность: 3 часа 30 минут (2 антракта)