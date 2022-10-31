Ностальгия по временам оккупации? Читатель недоумевает, почему на афише Анне Вески представлена как артистка Эстонской ССР

„Уважамая редакция,

Увидел афишу выступлений замечательной Анне Вески https://ticketbest.eu/performances/anne-veski-live-solnyi-kontsert?event_id=305&fbclid=IwAR270D_EmFCKfAnwkBFKsGcRWSOjx1Wyq-5eg17RusgLWWLy6aUAwKfwpDs Меня удивило, что певицу, которая не нуждается в представлениях в нашей стране, назвали заслуженной артисткой Эстонской ССР. В этом присутствует ностальгия по временам оккупации. Конечно, тогда мы все были моложе, но сейчас, когда идет война в Украине, не время вспоминать о советском прошлом в таком ностальгическом ключе. С уважением, Николай.“

Редакция перенаправила вопрос организатору концерта Артемию Сапронову.

„Анне Вески является кумиром для эпохи людей, родившихся в то время. Не так много артисток бывшей Эстонской ССР добивались подобных высот. Мы считаем, что это гордость для прошлого страны, и правильно было бы это подчеркнуть. Будем надеяться наши гости также будут рады послушать творчество заслуженной артистки“, - прокомментировал ситуацию организатор.

Пишите в комментариях, не режет ли вам слух такое представление Анне Вески?