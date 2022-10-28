Артура Смольянинова оштрафовали за „дискредитацию“ российской армии(9)
Гагаринский районный суд Москвы назначил актеру Артуру Смольянинову административный штраф в размере 30 тысяч рублей (примерно 500 евро) по делу о „дискредитации“ Вооруженных сил России, — сообщает ТАСС.
Актер не пришел на заседание суда, сообщает Shot. Смольянинов сейчас находится не в России. Ранее он говорил „Медузе“, что для него „не существует законов“ российского государства. „Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы“, — отмечал он.
Протокол на актера составила прокуратура Санкт-Петербурга, которая усмотрела „дискредитацию“ в интервью Смольянинова, сообщает телеграм-канал „Осторожно, новости“. По его информации, авторы лингвистической экспертизы, проведенной по заказу МВД, „зацепились“ за то, что Смольянинов назвал действия российской армии „захватническими“ и „геноцидом“. О каком конкретно интервью идет речь, неясно.