Артура Смольянинова оштрафовали за „дискредитацию“ российской армии

Актер не пришел на заседание суда, сообщает Shot. Смольянинов сейчас находится не в России. Ранее он говорил „Медузе“, что для него „не существует законов“ российского государства. „Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы“, — отмечал он.