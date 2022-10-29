Шоубиз
29.10.2022, 09:55

„Супермен“ Генри Кавилл признался в своей маленькой слабости

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Henry Cavill attends ''The Witcher'' season 2 premiere in Madrid, Spain - 09 Dec 2021
Henry Cavill attends ''The Witcher'' season 2 premiere in Madrid, Spain - 09 Dec 2021
ФОТО: Atilano Garcia | Atilano Garcia / SOPA Images

Британский актер Генри Кавилл рассказал, что увлекается компьютерными играми. Этим он поделился в беседе с comicbook.com.

По словам Кавилла, на данный момент он увлечен стратегией „Total War: Warhammer III“. Актер не смог сказать точно, сколько часов проводит за компьютером, но уточнил, что „достаточно много“. Он добавил, что играет точно более 4 часов ежедневно.

Также звезда „Ведьмака“ рассказал о своем увлечении настольной игрой „Warhammer“. Актеру нравится раскрашивать статуэтки для игры. Кавилл признался, что с гордостью показывает свою коллекцию фигурок родным и гостям.

„Они говорят: „О да, это действительно хорошо“, а на самом деле думают: „Боже, забери меня отсюда. Мне нужно еще пива. Я не могу так долго притворяться, что мне это интересно“, — рассказал актер.

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