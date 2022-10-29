Умер Джерри Ли Льюис — одна из легенд рок-н-ролла

Льюис получил известность в конце 1950-х годов благодаря таким хитам как „Whole Lotta Shakin' Goin' On“ и „Great Balls of Fire“. Тогда же его карьера чуть не разрушилась: пресса узнала, что Льюис, которому на тот момент было больше 20 лет и который был женат, собирается заключить брак со своей 13-летней двоюродной сестрой Мирой Гейл Браун. Музыкант вынужден был отменить тур по Великобритании и вернуться в США, а работавший с ним лейбл Sun Records отказался от сотрудничества.

В дальнейшем Льюис снова обрел популярность, но уже как кантри-исполнитель. В 1960-1970-х его песни неоднократно попадали в десятку самых популярных кантри-хитов. Среди самых известных композиций Льюиса этого периода — „Whatʼs Made Milwaukee Famous“ и „She Still Comes Around“.

Льюис развелся с Мирой Гейл Браун в начале 1970-х; позднее она обвинила его в психологическом и физическом насилии. Всего музыкант был женат семь раз и имел шестерых детей. Две его жены и два сына погибли. Сам Льюис злоупотреблял алкоголем и наркотиками, у него был миллионный долг перед налоговой службой США. На фоне финансовых проблем музыкант в начале 1990-х стал приглашать туристов в свое поместье в штате Миссисипи и открыл платный телефонный номер для поклонников.

За свою карьеру музыкант записал 40 студийных альбомов. Он считается одним из основоположников рок-н-ролла и в 1986 году стал один из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла в штате Огайо — наряду с Элвисом Пресли, Рэем Чарльзом, Бадди Холли и Литтл Ричардом.