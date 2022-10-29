Собчак может быть наказана, но не за вымогательство

Журналистка сообщения о своём процессуальном статусе не комментировала.

26 октября СМИ сообщили, что Собчак проходит подозреваемой по делу вымогательстве, но официальных сообщений от МВД не было. Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил, что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой.

По делу проходят коммерческий директор медиахолдинга Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Суд отправил их в СИЗО. Собчак написала в телеграме, что верит в невиновность Суханова.

Романовский вину не признал. Суханов – признал частично. На суде он сказал, что требовал у Чемезова только 800 тысяч рублей. При передаче этой суммы во время встречи с одним из представителей Чемезова Суханова задержали оперативники.

В доме Собчак в Подмосковье 26 октября прошёл обыск. В тот же день стало известно, что телеведущая покинула Россию и уехала в Литву по паспорту Израиля. Литовские власти подтвердили, что Собчак пересекла границу по израильскому документу. Журналистка отъезд не комментировала.

Источники ТАСС сообщили, что Собчак вовремя не уведомила российские власти о получении гражданства Израиля. По уголовной статье о несвоевременном уведомлении о гражданстве или виде на жительство в другой стране грозит штраф либо исправительные работы.