30.10.2022, 11:26
ВИДЕО | Лобода после концерта в Таллинне: почему говорят, что эстонская публика спокойная? Это не так(10)
Украинская певица Светлана Лобода выступила в Таллинне, а после концерта поговорила с RusDelfi. Cмотрите видео!
„Почему говорят, что эстонская публика очень спокойная? Сегодня была настоящая феерия. Красивый концерт, улыбающиеся люди, столько энергии отдавали. Это был прекрасный концерт“, - сказала Лобода.
Близкие и команда Лободы после начала войны уехали из России. „Мы долго не думали, мы выбрали Украину, мою страну, выбрали быть за правду и честность. Я благодарю эстонскую публику за поддержку моего города, моей страны. Спасибо вам огромное!“