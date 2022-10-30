ВИДЕО | Лобода после концерта в Таллинне: почему говорят, что эстонская публика спокойная? Это не так

„Почему говорят, что эстонская публика очень спокойная? Сегодня была настоящая феерия. Красивый концерт, улыбающиеся люди, столько энергии отдавали. Это был прекрасный концерт“, - сказала Лобода.

Близкие и команда Лободы после начала войны уехали из России. „Мы долго не думали, мы выбрали Украину, мою страну, выбрали быть за правду и честность. Я благодарю эстонскую публику за поддержку моего города, моей страны. Спасибо вам огромное!“