Андрей Рожков из „Уральских пельменей“ выступил в поддержку Ельцин-центра

Он назвал организацию одной из главных культурных площадок Екатеринбурга. „В „Центре“ постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с „официальной повесткой“ — это очень хорошо, у людей есть выбор“, — похвалил работу центра Рожков.

Кроме того, юморист посоветовал посетить Музей Ельцин-центра. „Очень хорошо передан быт тех времен: типичная комната времен 90-х (в которой звонит телефон, а на другом конце провода передают новости о начале Августовского путча), настоящие куклы из популярного тогда телевизионного шоу „Куклы“, — сказал шоумен.

В последнее время Ельцин-центр подвергается критике. В частности, наиболее рьяным его противником стал Никита Михалков, который в середине 90-х призывал всех поддерживать самого Ельцина.