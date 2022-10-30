За использование образов Чебурашки и Гены штрафуют даже без Успенского(1)
С 90-х годов создатель Чебурашки, Дяди Фёдора, Веры и Анфисы Эдуард Успенский начал борьбу против использования образов своих героев без разрешения и оплаты. Под раздачу попадали буквально все — от детских садов до производителя зубной пасты. Но даже после смерти писателя оказалось, что Чебурашку использовать нельзя.
Студия „Союзмультфильм“ выиграла суд о незаконном использованим образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана „Тебурасика“. Об этом сообщает РИА „Новости“ со ссылкой на пресс-службу студии.
Ресторан поменял название, убрал из оформления изображения персонажей и должен будет выплатить 8 млн руб. (130 тыс. евро) в пользу „Союзмультфильма“. „Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя, „Союзмультфильм“ внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях“, — объяснил юрист киностудии Антон Стружков.
Судебное разбирательство с „Тебурасикой“ началось в декабре 2020 года — спустя почти 2,5 года после смерти Успенского.