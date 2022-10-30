За использование образов Чебурашки и Гены штрафуют даже без Успенского

С 90-х годов создатель Чебурашки, Дяди Фёдора, Веры и Анфисы Эдуард Успенский начал борьбу против использования образов своих героев без разрешения и оплаты. Под раздачу попадали буквально все — от детских садов до производителя зубной пасты. Но даже после смерти писателя оказалось, что Чебурашку использовать нельзя.