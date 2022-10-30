ТОП-60 ужастиков 2022 года(2)
В Хэллоуин можно наряжаться в страшные костюмы и устраивать вечеринки. Можно ходить по домам за угощениями. А можно просто устроить себе жуткий вечер у телевизора или монитора компьютера — и посмотреть пару-тройку ужастиков. MetaRankings отсортировал вышедшие в этом году тематические фильмы по местам. Выбирайте!
По идее, открыть список нужно с последней (мы же действительно в это верим?) частью „Хэллоуина“, где старенький, но ещё бодрый Майкл Майерс в очередной раз пытается добраться до не менее старенькой, но не менее бодрой Лори (после того, как франшизу вернул себе Джон Карпентер, она не только оказалась живой, но и перестала быть сестрой маньяка). Однако классический слэшер слегка отошёл от канона и занял лишь 31-е место.
1. „Паранормальные явления. Дом призраков“
К серии „Паранормальное явление“ этот фильм не имеет никакого отношения и в оригинале называется „Смертельный стрим“. Его герой — теряющий популярность видеоблогер, решивший провести ночь в очередном „проклятом доме“, ведя при этом трансляцию. Осторожно: это не чистые ужасы, а местами комедия.
2. „Чёрный телефон“
Маньяк похищает подростка и запирает в подвале. Неожиданно парню начинают звонить на старый и отключенный чёрный телефон. Получится ли с помощью неведомой силы победить злодея?
3. „Ужасающий“
Боязнь клоунов в США продолжает находить своё отражение в кино. Вот и очередной клоун-маньяк выходит на охоту... Единственная странность появления этого фильма в списке — снят он вообще-то 5 лет назад.
4. „Последнее пришествие дьявола“
Очередная вариация на тему экзорцизма. Этот фильм неплохо приняли критики, но гораздо хуже зрители. Так что, видимо, получилось кино для эстетов.
5. „Ночной оборотень“
Комиксы Marvel делаются не только о супергероях. Хотя, возможно, охотника за нечистью можно и считать таковым. Речь, впрочем, пойдёт не о нём, а его наследниках, которым предстоит разобраться с тем, что он после себя оставил.
6. „Нет“
Джордан Пил („Прочь“) продолжает оригинальничать. На этот раз главные злодеи — пришельцы, появляющиеся из загадочного облака. Как водится, в сюжете стоит поискать второе дно.
7. „Крик“
Неубиваемый маньяк в маске — антагонист в несокольких сериях фильмов. В „Крике“, впрочем, он вполне убиваемый (точнее, убиваемые — обычно их двое), поэтому теоретически франшиза может быть бесконечной. Вероятно, это и докажет шестой фильм, участие в котором главных звёзд (Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт) не гарантируется. Но тут они ещё тряхнули стариной...
8. „Проклятие Артура“
„Артур и минипуты“ Люка Бессона в своё время нашёл своих зрителей. Но в воображении самого Бессона — ещё и настоящих фанатов. Они и отправляются в дом, где проходили съёмки. И кажется, совершили ошибку...
9. „Восставший из ада“
Попытка перезапуска франшизы по мотивам книги Клайва Баркера. Опять с нами шкатулка, меняющая форму и старый добрый Пинхед... Хотя нет: старого Пинхеда сменил новый. А точнее — новая. И не такая уж она и добрая.
10. „Х“
Группа молодых кинолюбителей приезжает на отдалённую ферму, чтобы снять фильм для взрослых. Однако жанр у фильма резко меняется: эротику сменяет кровавый триллер. Да и милые пожилые владельцы фермы оказываются вовсе не милыми.
11. „Ужасающий 2“ - прямое продолжение клоунского ужаса
12. „Паранормальные“
13. „Скрежет“
14. „Бабушка“
15. „Пост мортем“
16. „Хэллбендер“
17. „Дитя тьмы. Первая жертва“ — приквел триллера о маньячке с детским лицом.
18. „Синдром“
19. „Проклятый дом 5“
20. „Джиперс Криперс: Возрождённый“
21. „Предостережение“
22. „Кандиша: Демон смерти“
23. „Род мужской“
24. „Взаперти“
25. „Слэпфейс“
26. „Одержимые“
27. „Чёрная гора“
28. „Бойся темноты“
29. „Паранормальные явления. Медиум“
30. „Проклятие плачущей: Безвременье“
31. „Хэллоуин заканчивается“
32. „Проклятие плачущей: Возвращение“
33. „Безумная дорога“
34. „Убойный монтаж“
35. „Молох“
36. „Дети тьмы“
37. „Шкатулка дьявола: Пробуждение зла“
38. „Близнец“
39. „Потустороннее“
40. „Остров призраков“
41. „Проклятие матри: Прятки на выживание“
42. „Ведьма: Возрождение“
43. „Кукла: Последнее проклятие“
44. „Проклятие монахинь“
45. „Открытое море: Монстр глубины“
46. „Проклятый остров“
47. „Проклятая“
48. „Заклятье: Спуск к дьяволу“
49. „Сожжённый заживо“
50. „Клаустрофобы: Начало“
51. „Астрал. Реинкарнация“
52. „Экстрасенс. Дело Софи“
53. „Тихое озеро“
54. „Проклятие мачехи“
55. „Охота на ведьм“
56. „Обряд“
57. „Девушка в окне“
58. „Охотница: Руна мёртвых“
59. „Чудовище“
60. „Я иду искать. Королевская игра“