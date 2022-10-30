ТОП-60 ужастиков 2022 года

По идее, открыть список нужно с последней (мы же действительно в это верим?) частью „Хэллоуина“, где старенький, но ещё бодрый Майкл Майерс в очередной раз пытается добраться до не менее старенькой, но не менее бодрой Лори (после того, как франшизу вернул себе Джон Карпентер, она не только оказалась живой, но и перестала быть сестрой маньяка). Однако классический слэшер слегка отошёл от канона и занял лишь 31-е место.

1. „Паранормальные явления. Дом призраков“

К серии „Паранормальное явление“ этот фильм не имеет никакого отношения и в оригинале называется „Смертельный стрим“. Его герой — теряющий популярность видеоблогер, решивший провести ночь в очередном „проклятом доме“, ведя при этом трансляцию. Осторожно: это не чистые ужасы, а местами комедия.

2. „Чёрный телефон“

Маньяк похищает подростка и запирает в подвале. Неожиданно парню начинают звонить на старый и отключенный чёрный телефон. Получится ли с помощью неведомой силы победить злодея?

3. „Ужасающий“

Боязнь клоунов в США продолжает находить своё отражение в кино. Вот и очередной клоун-маньяк выходит на охоту... Единственная странность появления этого фильма в списке — снят он вообще-то 5 лет назад.

4. „Последнее пришествие дьявола“

Очередная вариация на тему экзорцизма. Этот фильм неплохо приняли критики, но гораздо хуже зрители. Так что, видимо, получилось кино для эстетов.

5. „Ночной оборотень“

Комиксы Marvel делаются не только о супергероях. Хотя, возможно, охотника за нечистью можно и считать таковым. Речь, впрочем, пойдёт не о нём, а его наследниках, которым предстоит разобраться с тем, что он после себя оставил.

6. „Нет“

Джордан Пил („Прочь“) продолжает оригинальничать. На этот раз главные злодеи — пришельцы, появляющиеся из загадочного облака. Как водится, в сюжете стоит поискать второе дно.

7. „Крик“