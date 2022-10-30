Поклонники Лободы об исполнении песен на русском языке: „Мы живем в свободной стране и это неправильно, что надо кого-то ограничивать“

Украинская певица Светлана Лобода дала мощный концерт в Таллинне. Все поклонники остались в восторге, а особенно украинские беженцы с корабля, которым Светлана дала билеты бесплатно. Журналист rusDelfi Алина Захарова поговорила со зрителями перед выступлением Светланы и узнала из первых уст, действительно ли на Украине Лободу считают „своей“. И как относятся к тому, что вопреки трендам Светлана все равно говорит и поет на русском языке. Смотрите видео!