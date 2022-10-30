ВИДЕО | „Было много крови“: Юри Ратас рассказал о закулисье „Танцев со звездами“

„В прошлую субботу мы репетировали с тренером Кристиной ча-ча-ча для воскресного шоу. Был элемент, где я должен был подбросить партнершу. Я бросил её не в ту сторону, и она упала мне прямо на верхнюю губу. Было много крови, во рту была рана“, — вспоминает Ратас. — К счастью, к вечеру субботы отеки спали, и шоу прошло прекрасно“.