30.10.2022, 23:33
ВИДЕО | „Было много крови“: Юри Ратас рассказал о закулисье „Танцев со звездами“
ФОТО: Facebook
Оказалось, что танцевальное телешоу — довольно опасное развлечение для участников. Чего стоит только травма колена Villemdrillem неделю назад. И это в прямом эфире! Но травмы случаются и на тренировках. Об этом рассказал председатель Рийгикогу Юри Ратас.
„В прошлую субботу мы репетировали с тренером Кристиной ча-ча-ча для воскресного шоу. Был элемент, где я должен был подбросить партнершу. Я бросил её не в ту сторону, и она упала мне прямо на верхнюю губу. Было много крови, во рту была рана“, — вспоминает Ратас. — К счастью, к вечеру субботы отеки спали, и шоу прошло прекрасно“.